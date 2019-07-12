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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Personel taşıyıcı araçlar ile mühimmat yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa istikametine hareket etti.

AA | 12.07.2019 - 13:22..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat ve personel taşıyıcı araç takviyesi yapıldı.

MÜHİMMAT YÜKLÜ TIRLAR

Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen personel taşıyıcı araçlar ile mühimmat yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa istikametine hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

ASKERİ BİRLİKLERE TAKVİYE

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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