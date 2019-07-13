300 yıllık köprü yıkılan taşlarıdan yeniden inşa edilecek

Ambarlık köyünde Salarha Deresi üzerine 18'inci yüzyılda kesme ve moloz taştan inşa edilen tek gözlü Ambarlık Kemer Köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alındı.

KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ

Restore edilen 40 metre uzunluğunda 3,20 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikteki köprü, çarşamba günü kendiliğinden çöktü. Yolu düzenli moloz taş ile örülmüş bölgenin önemli tarihi değerleri arasındaki köprünün çökmesi, yöre sakinlerini mağdur etti. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çöken köprü enkazında incelemelerde bulundu. Yöre sakinleri, köprünün yeniden yerinde yapılmasını istedi.

DEREDEN TAŞLAR TOPLANACAK

Yıkılan tarihi köprünün yeniden yapımı için Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Köprü, dere yatağından toplanan taşlarla yeniden inşa edilecek.









