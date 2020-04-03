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Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü, polisi görünce kaçtı

Drift yapan gencin kullandığı aracın sahibi, gazetecilere “Çekme seni bulup hesabını sorarım” dedi.

İHA |
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Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü, polisi görünce kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yapan genç,  koronavirüs denetlemeleri sırasında uygulama noktasında polisleri görünce aracı üzerinde anahtarıyla birlikte bırakıp olay yerinden kaçtı.

"BUNUN HESABINI SORARIM"

Gencin aracı bırakıp kaçması üzerine otomobilin asıl sahibi Muhammet Y., olay yerine gelmesinin ardından çekim yapan gazetecileri tehdit ederek, “Çekim yapandan davacı olurum. Seni bulup bunun hesabını soracağım.” dedi.

Polis ekiplerince kimliği belirlenen ehliyetsiz sürücü Deniz B., yakalanarak aracın asıl sahibiyle beraber emniyette ifade verdi.

Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü polisi görünce kaçtı

PARA CEZASI UYGULANDI

Deniz B.’ye drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 614 lira, araç sahibi Muhammet Y.’ye ehliyetsiz kişiye aracını vermekten 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 11 bin 87 lira para cezası uygulandı.

Olaydaki 07 AHE 179 plakalı otomobil ise polis ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü, polisi görünce kaçtı

Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü, polisi görünce kaçtı

Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü, polisi görünce kaçtı

Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü, polisi görünce kaçtı

Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü, polisi görünce kaçtı

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