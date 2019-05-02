Dış basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Adalet Bakanı William Barr’ın, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i soruşturma yöntemleri nedeniyle eleştirmesinin ardından Kongre’deki Demokratların Barr’a yönelik tepkileri, WSJ’ın manşetindeydi. Barr, eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in ulaştığı verileri saptırmakla suçlanıyor.

ABD – THE NEW YORK TIMES

William Barr’ın Mueller Raporu’na yönelik tepkilerinden sonra Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda ifade vermeyi reddetmesi, NYT’ın ana gündem konusuydu. Venezuela’da ABD destekli darbe girişiminin başarısız olmasının ardından, Maduro’ya yönelik baskının arttığına ilişkin analizler de gazetenin ana sayfasında öne çıkan diğer konulardan oldu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

ABD Adalet Bakanı ve Başsavcısı William Barr’ın, Mueller Raporu incelemesi sürecinde adaleti engellendiği iddia edilen Başkan Trump'ı aklamasının ardından Barr, Senato'da bu kararıyla ilgili sorgulanma kararı, FT’ın da gündemindeydi.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından, Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırdığı gerekçesiyle görevden alınması, İngiliz gazetenin manşet konusuydu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Williamson’ın Huawei sızıntısının sorumlusu olduğu gerekçesiyle görevden alınması, Guardian’ın da manşetindeydi.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin "ABD’nin yaptırımlarının uygulamada başarısız olacağını” belirten konuşmaları, İranlı gazetenin ana sayfasındaydı.