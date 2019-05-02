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Dış basında günün manşetleri

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından bilgi sızdırdığı iddiasıyla Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden alması, yabancı gündemin öne çıkan konusu oldu.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 12:42..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Adalet Bakanı William Barr’ın, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i soruşturma yöntemleri nedeniyle eleştirmesinin ardından Kongre’deki Demokratların Barr’a yönelik tepkileri, WSJ’ın manşetindeydi. Barr, eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in ulaştığı verileri saptırmakla suçlanıyor.

Dış basında günün manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

William Barr’ın Mueller Raporu’na yönelik tepkilerinden sonra Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda ifade vermeyi reddetmesi, NYT’ın ana gündem konusuydu. Venezuela’da ABD destekli darbe girişiminin başarısız olmasının ardından, Maduro’ya yönelik baskının arttığına ilişkin analizler de gazetenin ana sayfasında öne çıkan diğer konulardan oldu.

Dış basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

ABD Adalet Bakanı ve Başsavcısı William Barr’ın, Mueller Raporu incelemesi sürecinde adaleti engellendiği iddia edilen Başkan Trump'ı aklamasının ardından Barr, Senato'da bu kararıyla ilgili sorgulanma kararı, FT’ın da gündemindeydi.

Dış basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından, Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırdığı gerekçesiyle görevden alınması, İngiliz gazetenin manşet konusuydu.

Dış basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Williamson’ın Huawei sızıntısının sorumlusu olduğu gerekçesiyle görevden alınması, Guardian’ın da manşetindeydi.

Dış basında günün manşetleri

 

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin "ABD’nin yaptırımlarının uygulamada başarısız olacağını” belirten konuşmaları, İranlı gazetenin ana sayfasındaydı.

Dış basında günün manşetleri

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