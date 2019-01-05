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İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir programı sırasında "Sen benim babamsın" diyerek sevgisini dile getiren Tutku Yalçın isimli genç kızla sohbet etti.

AA | 05.01.2019 - 18:28..
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İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nın düzenlendiği Halkapınar Spor Salonu'na girişinde Tutku Yalçın isimli genç kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek sempatik tavırlarıyla sevgisini dile getirdi.

"BABAMA ÖLÜRÜM BEN"

Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Yalçın, "Senin için ölürüm. 3 gündür buradayım. Yerini, odanı hazırladık. Babama ölürüm ben, sen benim babamsın. Şimdi Manisa'da iki açılışın var ya oraya geleceğim." dedi.

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli VİDEO

"SEN SÖYLEDİKTEN SONRA TAMAM"

Tutku Yalçın, polislerin özlük haklarıyla ilgili taleplerini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam." karşılığını verdi.

Samimi diyalogların yaşandığı sohbet sırasında genç kızın sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve beraberindekileri güldürdü.

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