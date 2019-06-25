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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 11:42..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yenilenen İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, İBB Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek başladı. Erdoğan, "İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Pazar günü yapılan İBB Başkanlığı yenileme seçimlerinin de şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu göreve seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde hem birleştirme tutanaklarında hem sandık kurullarında sonucu etkileyebilecek sorunlar tespit edilmişti. Bu seçimlerde gerek belediye meclisinde kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı, komisyon seçimlerini yine AK Parti almıştı, başkan vekilliklerinde arkadaşlarımız göreve gelmişti.

Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukukidir. Tabi ki biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu Meclis Başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi bunca bilgisini, birikimini, projesini hayata geçirmek için aday olmuştur. Ancak İstanbul halkının takdiri bu şekilde gelişti. Bizim için önemli olan milli iradenin tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisi bakımından kıymetlidir.

31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

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