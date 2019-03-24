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Endonezya'da deprem

Sulawesi Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AA | 24.03.2019 - 06:43..
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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesinin 54 kilometre güneybatısındaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

TSUNAMİ ALARMI YOK

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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