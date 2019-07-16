taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7119
Euro
6.4073
Altın
1406.24
Borsa
98028.49
Gram Altın
258.369

30'dan fazla ülkeyi gezdi, huzuru memleketinde buldu

Yıllarca İstanbul'da gıda sektöründe çalışan 42 yaşındaki Süphan Feyza Bektaş, şehirden ve teknolojiden uzaklaşmayı tercih etti.

AA | 16.07.2019 - 23:56..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da yıllarca gıda sektöründe çalışan mühendis Süphan Feyza Bektaş, şehirden ve teknolojiden uzaklaşıp 30'dan fazla ülkeyi gezerek farklı kültürleri tanıdı, ardından memleketi Samsun'un Bafra ilçesine yerleşip kafeterya açarak yaşamını sürdürme kararı aldı.

30'dan fazla ülkeyi gezdi, huzuru memleketinde buldu

ŞEHİRDEN VE TEKNOLOJİDEN UZAKLAŞMAYI TERCİH ETTİ

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yıllarca İstanbul'da gıda sektöründe çalışan 42 yaşındaki Süphan Feyza Bektaş, daha sonra şehirden ve teknolojiden uzaklaşmayı tercih etti.

30'dan fazla ülkeyi gezdi, huzuru memleketinde buldu

Kamboçya, Hindistan, Fas, İran, ABD, İtalya gibi 30'dan fazla ülkeyi gezdikten sonra doğup büyüdüğü Samsun'un Bafra ilçesine yerleşme kararı alan Bektaş, dedesine ait eski binayı kafeterya haline getirip, annesiyle yöresel ev yemekleri yapıp satarak hayatını sürdürüyor.

Binanın dekorasyonunu da kendisi yapan Bektaş, iş yerini bazıları binada bulunan, bazılarını da eskicilerden aldığı eski eşyalarla süsledi.

30'dan fazla ülkeyi gezdi, huzuru memleketinde buldu

"HUZURU MEMLEKETİMDE BULDUM"

Gezdiği ülkelerin kendisi için iyi bir deneyim sağladığına dikkati çeken Bektaş, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok ülkesinde yaşadım, güzel dostluklar kurdum ama aradığım mutluluğu, huzuru burada, memleketimde buldum. Kurduğum kafeteryada tarihi ve o dönemki kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Evdeki bütün eşyalar tarihi eser. Bahçesini de eski eşyalarla süsledim. İnsanlar buraya geldiğinde hem yöresel ürünleri tüketiyor hem de geçmişi yaşıyor. Burası geçmiş ile gelecek arasında bir köprü. Bazen yaşlılar gelip burada eski eşyaları görüyor, geçmişi yad ediyor. Gençler geliyor, dünyayı ve oradaki kültürlerle ilgili benden bilgi alıyor."

Bektaş, açtığı iş yerinde para kazanmaktan çok insanlara fayda sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

30'dan fazla ülkeyi gezdi, huzuru memleketinde buldu

30'dan fazla ülkeyi gezdi, huzuru memleketinde buldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

271
Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

208
Trump: Türkiye ile olan durum adil değil

Trump: Türkiye ile olan durum adil değil

355
Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyi teslim etmek için hazırız

Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyi teslim etmek için hazırız

253
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

81
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

77
Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok

Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok

188
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir