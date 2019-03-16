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Ege Denizi'nde deprem

Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA | 16.03.2019 - 02:11..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 00.54'te Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

Bozcaada'nın 28 kilometre açığında ve zeminden 14.73 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, adanın yanısıra Çanakkale'nin sahil kesiminde de hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

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