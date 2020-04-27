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31 ilde 3 gün sokağa çıkma yasağı

1-2-3 Mayıs'ta 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma sınırlaması geldi.

Haber Merkezi |
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31 ilde 3 gün sokağa çıkma yasağı

31 ilde 3 gün sokağa çıkma yasağı

Türkiye'ye yeniden sokağa çıkma yasağına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.

31 İLDE YASAK VAR

30 büyükşehir bir de Zonguldak olmak üzere 31 ilde sokağa çıkma yasağını planladıklarını aktaran Erdoğan, düzenlemelerin İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacağını aktardı.

Erdoğan, "Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hafta sonu da 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız." dedi.

31 ilde 3 gün sokağa çıkma yasağı İZLE

BAYRAMA KADAR HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan  bayram sonrasına kadar sokağa çıkma yasağını süreceğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

Bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak saldırın yayılma zincirini o derece kırabiliriz. Okullar, işletmeler, spor tesislerdeki yerlerde faaliyetlere ara verilmesinin büylük katkısı olmuştur. Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasını uygulayacağız. 1 Mayıs-3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırılmasına vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Cumartesi günü saat 14.00'e kadar marketler açık olacaktır.

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