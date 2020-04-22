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Benzin ve motorinde indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 31, motorinin ise 41 kuruş indirim yapıldı.

Haber Merkezi |
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Benzin ve motorinde indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıtta indirim kararını açıkladı.

MOTORİNE 41, BENZİNE 31 KURUŞ İNDİRİM

EPGİS, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,14 liradan 4,83 liraya, Ankara’da 5,33 liradan 5,02 liraya, İzmir’de ise 5,38 liradan 5,07 liraya gerileyecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5.24 liradan 4,83 liraya, Ankara'da 5,32 liradan 4,91 liraya ve İzmir'de 5,36 liradan 4,95 liraya gerileyecek.

Böylelikle İstanbul’da ortalama benzin ve motorin litre satış fiyatları aynı seviyeye gelecek.

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