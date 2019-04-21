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Alkollü sürücü direksiyon başında uyudu

Kırmızı ışıkta durduktan sonra aracını hareket ettirmeyen sürücüyü, polis uyandırdı. Araç otoparka çekildi.

İHA | 21.04.2019 - 17:19..
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Akşam trafiğin en işlek olduğu saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen 07 VR 844 plakalı otomobilin sürücüsü, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi’nde ilerlerken kırmızı ışık yanınca aracını durdurduğunda direksiyon başında uyuyakaldı.

Alkollü sürücü direksiyon başında uyudu

ARACI ÇALIŞIRKEN UYUDU

Alkollü sürücü, diğer sürücülerin klakson seslerine de uyanmadı. Yeşil ışık yanmasına rağmen çalışır haldeki aracın hareket etmediğini gören bir vatandaş, aracın yanına gittiğinde sürücünün uyuyakaldığını gördü. Sürücünün alkollü olduğunu fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi.

Antalya'da alkollü sürücü akan trafik ortasında uyuyakaldı İZLE

EKİPLER GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Yine olayı gören vatandaşların aracı stop edip kontak anahtarını alarak aracın üzerine bırakmasının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü araçtan indirdi. Güçlükle ayakta durabilen sürücü, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Alkollü sürücü direksiyon başında uyudu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Otomobil ise otoparka çekildi. Teslim etmemek için direndiği aracının polis tarafından çektirildiğini gören sürücü gözyaşlarına boğuldu.

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