Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl için yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"2018, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığında Anadolu’nun içinde bulunduğu umutsuz halin, farklı örneklerle günümüze taşındığı bir yıl olarak geride kaldı.

"TARİHTE BENZERİ AZ GÖRÜLEN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN ADIDIR"

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, baharın gelişini durduramayacaklar. Tek adam rejiminin yarattığı bu iklime rağmen, mutlulukla anımsayacağımız umut dolu bir yıla kavuşuyoruz. 2019 yılı Mart’ında yapılacak Yerel Seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak. Başarmanın coşkusuyla, 2019 Mayısında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 100. Yılı’nı kutlayacağız.

Çünkü Milli Mücadele, Atatürk’ün 4 Ekim 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde tanımladığı üzere 'Düşman elleriyle viran olmuş ve her köşesini kurtarmak için seve seve can vermiş çocuklarımızın kanıyla sulanmış' yurdumuzun, tarihte benzeri az görülen bağımsızlık mücadelesinin adıdır.

"BİZ BAŞARACAĞIZ"

Atatürk bu mücadelenin merkezini 'Milletin yazgısını doğrudan doğruya üstlenerek, karamsarlık yerine ümit, tereddüt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskoca bir varlık çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisi' olarak görür. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temelinde ise milletin azim ve kararlığı ile milletin kayıtsız şartsız egemenliği bulunmaktadır.

1919’un yüzüncü yılında, Atatürk’ün yol göstericiliğinde milletin mutlak egemenliğini hedefleyen, 'hak, hukuk, adalet' mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Biliyor ve inanıyoruz ki 'saltanatları' sürsün diye Türkiye’yi yokluğa, bu ülkenin insanlarını da yoksulluğa mahkum eden anlayışın, kibir abidesi saraylarındaki iktidarlarını sonlandırmak tüm vatanseverlerin kendisine, çocuklarına ve ülkesine karşı görevidir. Biz başaracağız!"