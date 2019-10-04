Hayvanlardan bahseden kitaplar

İlk kez 1931’de hayvanları ve haklarını korumak isteyen dernekler bir araya geldi ve Hollanda’nın başkenti Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu kurdu. Bilinen bu ilk kurumdan yola çıkarak da daha da büyüdüler ve aynı yıl 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü olarak ilan ettiler.

Elbette bir gün değil her gün bir canlının yaşama hakkı söz konusu. Biz de bugüne kitaplar açısından bakmalıydık elbette. İşte bizim seçtiklerimiz. Peki sizi etkileyen kitaplar hangileri?

Hayvan dostlarımızla nice mutlu zamanlara…

ÇOCUĞUNUZ MU KÖPEĞİNİZ Mİ?

Önde gelen hayvan hakları kuramcılarından biri olan Gary L. Francione,“radikal” fikirleri ile diğer kuramcılardan ayrılıyor. Aynı zamanda bir Hukuk ve Felsefe Profesörü olan Francione, Amerika'da ilk defa Hukuk Fakültesi'nde Hayvan Hakları Kuramı dersi verdi. Bu kitapta, hayvanları koruma kanunlarında temel alınacak kadar yaygınlaşan “insanca muamele” ilkesinin pratikte hiçbir hükmünün olmadığını savunuyor.

Hayvan Haklarına Giriş - Çocuğunuz mu Köpeğiniz mi?

Gary L. Francione

Çev.: Elçin Gen, Renan Akman

İletişim Yay.

S.: 328

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KÖPEK OLMANIN GÜÇLÜĞÜ

Roger Grenier, Fransa’da 30 Millions d’Amis Ödülü’nü (1988) alan kitabında, edebiyata da başvurarak köpek-insan ilişkisini inceliyor ve ünlü sanatçıların, bilim insanlarının, askerlerin, kralların ve siyasetçilerin köpekleriyle ilişkileri konusunda çok sevimli anektotlar aktarıyor.

Ulis'in Gözyaşları ya da Köpek Olmanın Güçlüğü

Roger Grenier

Kitap Yay.

S.: 96

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TOPLUMUN AYNASINDA KARGA

Kargalar, köyde kentte, her yerde sürüsüne bereket dolaşırlar ama göz ucuyla bile olsa, bakışlarını bizlere nadiren çevirirler. İnsanlarla aralarında hürmetkâr ama mesafeli bir ilişki vardır. İnsanlarla içli dışlı yaşayan ama bir türlü evcilleştirilemeyen bir hayvandır karga… Boria Sax, kaleme aldığı bu kitapta, insanlarla kargalar arasındaki ilişkiye şiir, hayvan davranışları, söylenceler, efsaneler ve görsel sanatları da dahil ederek birçok açıdan bakıyor...

Toplumun Aynasında Karga

Boria Sax

Kitap Yay.

S.: 156

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KÖPEKLER AŞK HAKKINDA ASLA YALAN SÖYLEMEZ

"Sizi sizden daha çok seven tek varlık vardır, o da köpek!" Böyle demiş ünlü bir köpek sever. Gerçekten de köpeklerin özünde bir tek duygu yatar: Sevgi. Elbette bu sevgi karşılıklıdır. Bizimde yüreğimiz köpeğimizin sevgisiyle doludur. Masson'un kitabı, tıpkı köpeklerimiz gibi neşeli, esrarengiz ve ciddi yönleriyle bizi kendine bağlıyor.

Köpekler Aşk Hakkında Asla Yalan Söylemez

Jeffrey Moussaieff Mason

Çev.: Serpil Çağlayan

Kitap Yay.

S.: 256

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KEDİ GİBİ DÜŞÜNMEK VE DAVRANMAK

Bizler onların vesilesiyle, onların performansına kısmen de olsa yaklaşarak farklı bir bakış açısı kazanabilir, dünyayı farklı bir pencereden görebilir ve aynı zamanda kendimize dair farklı ve daha gelişkin bir anlayışa erişebiliriz.

Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak

Stephane Garnier

Çev.: Ebru Erbaş

Paloma Yay.

S.: 160

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KEDİ KİTABI

Kedi Kitabı’nda sadece kedilerin olağanüstü hallerine doya doya bakmakla kalmayacak, ressamlar ve sanatları hakkında da faydalı bilgilere ulaşma şansı bulacaksınız!



Kedi Kitabı

Angus Hyland, Caroline Roberts

Çev.: Ayşegül Gürsel Duran

Hep Kitap

S.: 160

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KÖPEK KİTABI

Köpek denince ilk akla gelen kelimedir bağlılık. Tabii ki insan ve köpek ilişkisinde bu bağlılık karşılıklı. Sanatçılar resimlerinde de ayrılamamış sadık dostlarından. Büyük, küçük, zarif, asil, komik… Bir sürü cins var bu kitapta. Üstelik birbirinden güzel köpek çizimlerine hem sanatçıların kendileriyle hem de köpek cinsleriyle ilgili bilgiler eşlik ediyor.

Köpek Kitabı

Angus Hyland, Caroline Roberts

Çev.: Ayşegül Gürsel Duran

Hep Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KUŞ KİTABI

Gökyüzünün sahipleri, barış ve özgürlük sembolleri, uçma yetenekleriyle sadece sanatçılara değil biliminsanlarına da ilham veren güzel yaratıklar… Kuşlarla ilgili öğrendiğimiz her bilgi biraz daha şaşırtır bizi. Bu kitaptaysa kuş cinsleriyle ilgili kısa bilgilerin yanı sıra dünyanın her yerinden sanatçıların çizimleri ve haklarında ufak anekdotlar yer alıyor.

Kuş Kitabı

Angus Hyland, Caroline Roberts

Çev.: Ayşegül Gürsel Duran

Hep Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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