32 haneli mahallede muhtar değişti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 93 seçmenin bulunduğu Olukman Mahallesi’nde yerel seçimler öncesi 8 tane muhtar adayı çıktı.

Seçimlere günler kala 3 aday adaylıktan çekilirken, seçimlere 4 adayla gidildi. Yapılan seçimlerde eski muhtar 4 oyla muhtarlığı yeğenine kaptırdı.

2 DÖNEMDİR MUHTARDI, KOLTUĞU YEĞENİ ALDI

31 Mart mahalli seçimlerinde İnegöl Olukman Mahallesinde muhtarlık için kıyasıya bir yarışa sahne oldu. 93 seçmenin bulunduğu ve 32 hane olan köyde muhtarlık için 8 aday çıktı. Seçimlere günler kala 4 aday vazgeçerken, yapılan seçimlerde 4 muhtar adayı yarıştı. Dün yapılan seçimlerde mahallenin yeni muhtarı belli oldu. 2 dönemdir muhtarlık yapan Hasan Doğru 4 oyla muhtarlığı yeğeni Yıldırım Mutlu’ya kaptırdı. Çıkan sonuçlarda alınan oylar ise şöyle: Yıldırım Mutlu 29, Seyfettin Tetik 28, Hasan Doğru 25, Ramiz Duman ise 4 oy aldı.