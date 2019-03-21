32 MP ön kameralı Honor 10i tanıtıldı

Huawei'nin alt markası Honor, fiyat-performans telefonlarıyla biliniyor. Şirket, orta seviye akıllı telefon serisinin en yeni üyesi Honor 10i'yi resmi olarak duyurdu.

32 MP çözünürlüklü ön kamerasıyla selfie tutkunlarının oldukça ilgisini çekebilecek Honor 10i'nin donanım özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

HONOR 10i ÖZELLİKLERİ

6,21 inç 2340x1080 piksel Full HD+ ekran ile karşımıza çıkan Honor 10i, 8 çekirdekli Kirin 710 işlemcinden güç alıyor. Mali-G51 MP4 grafik birimine sahip telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

24 MP + 8 MP + 2MP olmak üzere üç arka kameraya sahip telefonun ön kamerası ise 32 MP.

Android'in en son sürümü Android 9.0 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkan Honor 10i, 3400 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefonun çıkış fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

HONOR 10i bütün özellikler: