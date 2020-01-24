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AÖF sonuçları açıklandı

1 milyon 52 bin aktif öğrencinin sınav sonucunu, 'anadolu.edu.tr' adresinden öğrenebileceği belirtildi.

AA | 24.01.2020 - 15:48..
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AÖF sonuçları açıklandı.

Bir milyonu aşkın öğrenci geçtiğimiz hafta sonu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavına girmişti.

Nihayet beklenen gün geldi ve 2020 AÖF sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

REKTÖR YARDIMCISI DUYURDU

Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.

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