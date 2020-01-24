AÖF sonuçları açıklandı.

Bir milyonu aşkın öğrenci geçtiğimiz hafta sonu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavına girmişti.

Nihayet beklenen gün geldi ve 2020 AÖF sonuçları açıklandı.

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REKTÖR YARDIMCISI DUYURDU

Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.