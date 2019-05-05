Sarı Yelekliler'in beş aydan fazladır devam eden eylemlerinde, polisin kullandığı orantısız şiddet bir kez daha gözler önüne serildi.

POLİS, SARI YELEKLİLER'İ YERLERDE TEKMELEDİ

Fransa'nın Toulouse kentinde de etkisini göstermeye devam eden eylemlerde polis Sarı Yeleklilere sert çıktı. 25. haftasında da sokağa çıkan eylemciler tekme tokat dayak yedi.

Coplarla göstericileri döven ekipler, yere düşen vatandaşları da tekmelemekten geri durmadı. Orantısız şiddetin uygulandığı görüntüler ise kameraya yansıdı.

Fransa'da polis şiddeti kamerada ViDEO