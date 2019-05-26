Muhafazakar aile oteli: Altis Resort Hotel

Antalya Belek’te doğa ve denizle iç içe tatil imkanını sağlayan Altis Resort Hotel, Taşlıburun Mevkii’nde Antalya’nın simgesi fıstık çamları ve kızıl çam ormanlarının içinde yer alıyor. Denize sıfır mesafede, 100.000 m2’lik alana kurulu olan Altis Resort Hotel 580 odasıyla hizmet veriyor.

300 m. uzunluğunda 55 m genişliğinde kum sahil şeridi, duş ve soyunma kabinleri bulunuyor. Ayrıca kadınlara etrafı kapalı üstü açık güneşlenme alanı bulunmakta.

Ayrıca kadın ve erkek konuklar için ayrı ayrı tasarlanmış, konforlu, ferah ve hijyenik olan Türk hamamı, saunası, jakuzi havuzu, buhar odası, şok duşları ve masaj odalarıyla stresinizi atabileceğiniz imkanlar bulunuyor. Güzellik merkezi, fitness center ve kuaför hizmetleri ile hem tatilinize yapabilecek hem de kendinizle ilgilenecek vaktiniz olacak. Her şey dahil konseptinde hizmet veren otel, her damak zevkine hitap edebilen evrensel tatlarla donatılmış, zengin açık büfesi ve samimi ortamı ile sabah kahvaltınızı öğle ve akşam yemeğinizi yiyebileceğiniz açık büfe olan ana restoranıyla sizleri bekliyor olacak.

Fitness, voleybol, basketbol, plaj voleybolu, masa tenisi, tenis kortu, oyun salonu, bilardo, animasyon gösterileri, mini club ve havuz oyunlarıyla gündüzlerinize; profesyonel animasyon ekibi, özel sahnesi, diskosu, konserleri ve canlı müzikleri ile de akşamlarınıza renk katacak. Hem siz hem eşiniz hem de çocuklarınız en rahat edebileceğiniz ortamı sizin için Altis Rosert Hotel tasarladı.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için;

Tel: (0242) 530 03 03

https://altisresort.com