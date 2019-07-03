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Kira artış oranları belli oldu

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, temmuz ayında ev sahipleri kiracılarına yüzde 19,88 oranında zam yapabilecek.

AA | 03.07.2019 - 10:39..
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Kira artış oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gösterdi.

YÜZDE 19,88 ORANINDA ZAM YAPILACAK

Açıklanan bu rakamlarla birlikte ise konut veya iş yeri kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri de sözleşmelerine, yüzde 19,88 oranında zam yapabilecek.

Kira artış oranları belli oldu

BİN LİRA ÖDEME YAPAN KİRACI BİN 198 LİRA ÖDEYECEK

Şu anda bin lira kira ödeyen bir kiracı, yüzde 19,88'lik artışla birlikte bin 198 lira ödeme yapacak.

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