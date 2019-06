Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde işadamlarına hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sadece 6 yılda yaşadıklarımız dahi bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığının göstergesidir. Bizim başımıza gelenler bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi emin olun yerle yeksen olurlardı. Ortadoğulaştırmak, Balkanlaştırmak, Afrikalaştırmak isteyenlere karşı 82 milyon hep birlikte dimdik mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Belki bedel ödemeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın evlatlarımıza çok daha güçlü, bağımsız bir Türkiye bırakmayı başaracağız.

"SİYASET ÜLKESİNE VE MİLLETİNE HİZMETE ADAMANIN ADIDIR"

Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Nasıl herkesin bir işi varsa ülkeyi yönetmek, bunun için gereken vizyonu ortaya koymak, icraatları yapmak da siyasetçilerin işidir. Siyaset bir meslek değil kendini ülkeye, millete hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa, her şeyden önce ülkesine ve milletine haksızlık ediyor. 40 yılı aşan siyasi mücadelemizde mensubu olduğumuz medeniyetten ve tarihten aldığımız güçle ülkemizi ve milletimizi daha iyiye taşımanın gayreti içerisinde olduk. Seçime, sandığa, sandıktan çıkan iradeye daima ram olduk. Milletin iradesine asla halel getirmedik.

"İSTANBUL'DA ŞİMDİ SADECE VİTRİNDE BİR BAŞKANLIK OLAYI VAR"

Milletimiz önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ardından Başbakanlık ve ardından Cumhurbaşkanı olarak hizmet yolculuğunu en üst zirveye çıkardık. Büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52'lik bir oranla zaferle çıktık. İstanbul'da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25'ini, 312 belediye meclis üyesinin 180'ini kazananak tartışmasız bir şekilde galip geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin komisyonların tamamı şu anda Cumhur İttifakı'na aittir. Komisyonlarıyla, meclisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'nin kontrolü altına aldığı ortadadır. Burada işte Pazar günkü seçimin dışında her şey aslında Cumhur İttifakı olarak bitmiştir. Şimdi sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla beraber eksik olan bir şey o da tamamlanacaktır.

"BENZİN İSTASYONUNDAN SU ALIR GİBİ SU ALIYORDUK"

İlk belediye başkanlığına geldiğimde çöp dağlarıyla İstanbul'un nasıl pislikler içinde olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Kısa bir zaman içinde bu çöp dağlarından nasıl temizlediğimizi sizler biliyorsunuz. Birinci yılın sonunda CRR'de uluslararası bir toplantı, o da Habitat 2 toplantısı zirvesi yapıldı. O zirvede sonuç bildirgesine 'Dünyanın en temiz şehri İstanbul' girdi. Bu yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu. Bütün bu noktada attığımız adımlarla, yaptığımız çalışmalarla İstanbul'u o zaman pırıl pırıl hale getirdik. İstanbul susuzdu, adeta bir vaha o hale gelmişti. Küvetlere su dolduruyorduk, benzin istasyonundan su alır gibi su alıyorduk.

"İZMİR'E SUYU GETİRMEK BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİLDİ"

Istranca dağlarından 140 km. dağları delerek Terkos'u delerek su getirdik. 210 km. Melen'den İstanbul'a su getirdik. Boğazın altından tüpleri yaptık, karşılıklı deplase olması için, olur ya Anadolu yakasında susuzluk olursa Avrupa yakasından, Avrupa yakasında susuzluk olursa Anadolu yakasından pompalamak. Bunu da biz başardık. Şu anda İzmir diyorlar. İzmir susuzdu. Suyu biz getirdik. Burası CHP'lidir diye bakmadık. Bizim görevimiz de değil büyükşehir belediyesinin görevi. Gördes Barajı'nı inşa ettik. Şu anda İzmir, bir zamanlar Haliç gibi kokar. Haliç'i temizledik bu hale getirdik. Şimdi şu Haliç'te balık var.