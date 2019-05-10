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Van’da terör operasyonu

Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tüp, termal şemsiye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA | 10.05.2019 - 09:53..
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Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesi Güroluk Mahallesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının  araziye gömülü, birkaç adet tüp ve muhtelif yaşam malzemesi sakladığı duyumu alındı.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler Operasyonu sonucunda 2 adet tüp, 1 adet battaniye, 1 adet met, 1 adet termal şemsiye, 1 adet el dürbünü çantası, 1 adet demlik, 2 adet tencere, 7 adet yemek kaşığı, 2 adet su bardağı, 1 adet mont ele geçirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

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