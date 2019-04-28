taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor

Diyarbakırlı semer ustası Fesih Sürmeli (48), 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

DHA | 28.04.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

dd

 

Bir dönem Diyarbakır'da 15 semer üretim atölyesinin olduğunu ve her atölyede de 8- 10 kalfanın çalıştığına anlatan Sürmeli, semerciliğin Diyarbakır'ın yanı sıra ülke genelinde yok olma aşamasına geldiğini söyledi.

33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor

Eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik, teknolojiye direnmeye çalışıyor. Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliği olan ilgiyi de azalttı. Diyarbakır'da daha önce yanında 10 kişinin çalıştığı Fesih Sürmeli, şimdileri tek başına mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor

TÜRKİYE GENELİNDE 73 SEMERCİ KALDI

15 yaşında çırak olarak babasının yanında başladığı mesleği 30 yılı aşkındır sürdüren Sürmeli, semerciliğin yok olma aşamasında olduğunu söyledi.

33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor

Türkiye genelinde 73 semer ustasının bulunduğunu bunlardan birinin de kendisi olduğunu kaydeden Sürmeli, "İşimiz bundan 20- 25 yıl evvel çok iyiydi. Şu anda binde bire düşmüş. Yani bin taneden bir taneye düşmüş, bitmiş. Biz eskiden buraya geldiğimizde 20- 25 müşteri vardı. Biz burada 15 dükkandık. Biz yetiştiremiyorduk. Gidip Siverek'ten, Nizip'ten, Gaziantep'ten Adıyaman'dan getiriyordum yine yetiştiremiyordum. Şu anda her tarafa arama gidiyor. Bizim işimiz yazın tek, tük oluyor. Kışın kökten yok. İşimiz tersine dönmüş. Eskiden biz getirip, burada satıyorduk. Şimdi biz götürüyoruz. Köy köy, kapı kapı dolaştırıyoruz. O da araba mazot parası verip geliyoruz. 15 sene evvel ben eşek semerini 100 milyona satıyordum, şimdi 150- 200 arasına veriyorum. 150- 200'e verdiğim eşek semerinin şimdiki fiyatı 300- 400 milyondur. Yani şu anda sattığım malı, benim emeğim zaten öyle gidiyor, sanki ben çalışıyorum, malzememi satıyorum. Öyle bir duruma düşmüşüz" dedi.

33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor

SEMERCİLİĞİN SONU

Gelecek kuşağın semerciliği yapmayacağını ifade eden Sürmeli, "Benden sonda bu işi yapan kimse olmaz. Şu anda Türkiye genelinde 73 kişi var. Yani Adıyaman gibi bir yerde Kahta'da 30 kişi vardı, şimdi 7 kişi kalmış. Yani artık kimse çocuğunu alıştırmıyor. Diyarbakır'da ben yetiştiğim zaman 15 dükkan vardı. Şimdi ben tek kalmışım. Benden önce 50 dükkan vardı. Çok eski bir sanattır bu, Ermeni sanatıdır bu. Belki yaklaşık bu 6 bin yıllık bir sanattır. Ben bu işi Eğilli bir Ermeni'den öğrendim" diye konuştu.
33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor


33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor

33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

95
Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

121
Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

34
Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

178
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

23
Çamlıca Camii’nde sabah namazı

Çamlıca Camii’nde sabah namazı

114
Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir