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İstanbul'da metrobüs kazası

Şişli'de metrobüsün çarptığı bir yaya ile araçtaki bir kişi yaralandı.

AA | 06.07.2019 - 00:25..
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Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan 34 TR 6192 plakalı metrobüs, Mecidiyeköy durağından çıktıktan bir süre sonra, metrobüs yolundaki bir yayaya çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ve araçtaki bir yolcu yaralanırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da metrobüs kazası

ARAÇLARDAN İNİP DURAĞA YÜRÜDÜLER

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, duran araçlardan inen yolcular, yakındaki Mecidiyeköy metrobüs durağına yürüdü.

Kaza yapan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

İstanbul'da metrobüs kazası

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