332 bin 956 çocuk eğitime açıköğretimden devam ediyor

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2017-2018 açıklandı.

Raporda, eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin içeriği, eğitim ortamları ve eğitimin çıktılarına dair veriler paylaşıldı.

Lisede okula giden kız öğrenci sayısında, bölgeler arasındaki eşitsizlik devam ediyor. Türkiye genelinde kız öğrencilerin ortaöğretimde net okullulaşma oranı yüzde 83.4 iken bu oran Muş’ta yüzde 51’e, Ağrı’da yüzde 53.5’e düştü.

KIZ VE ERKEKLERDE OKULLAŞMA ORANI

Açıköğretim lisesine giden öğrenci sayısı 1 milyon 395 bin 621. Ortaöğretim çağında olan 14-17 yaş aralığındaki 332 bin 956 çocuk açıköğretime devam ediyor.

Ortaöğretime erişim yüzde 83.6. Bölgeler ve iller arasındaki farklılık sürüyor. Güneydoğu Anadolu’da 2017-18 öğretim yılında erkeklerin okullulaşma oranı yüzde 71.9 iken kadınlar için bu oran yüzde 67.2.

2017-18 öğretim yılında 5 yaşta net okullulaşma oranı yüzde 66.9’a ulaştı. Öte yandan özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumdaki ailelerden gelen çocukların okul- öncesi eğitime erişimi için katkı payı engelinin ortadan kalkması gerekli.

OKULDA AYRILMA YAŞI

Eğitimden erken ayrılma oranı Türkiye’de erkekler için yüzde 31 kadınlar için yüzde 34.

Kadınların eğitimden kopuşunun yüksek oluşu ve eğitimden ayrılma nedenleri arasında evlenme ve ailevi nedenlerin öne çıkması, eğitimde toplumsal cinsiyete duyarlı içerik ve yaklaşımların acil olduğunun göstergesi.

DEVAMSIZLIK ORANI 6.2

Genel ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2016’da yüzde 28.7 iken 2017’de yüzde 30’a yükseldi.

Bu oran, mesleki ve teknik ortaöğretimde yüzde 39.9’dan yüzde 39.8’e, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 39’dan yüzde 32.2’ye geriledi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SAYISINDA ARTIŞ

İlkokulda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2016’da yüzde 5 iken, 2017’de yüzde 6.2’ye yükseldi. 2017-18 öğretim yılında resmi kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlerin yüzde 4.4’ü sözleşmeli. Bu oran 2016-17’de yüzde 2.2’ydi.

OKUMA YAZMA VERİLERİ

2017 verilerine göre 14-24 yaş aralığındaki her bin gençten 1’i ve her bin kadından 4’ü okuma yazma bilmiyor. 2017 yılında kütüphanesi olan okul oranı yüzde 39.