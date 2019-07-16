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Trump: Ben ırkçı değilim

ABD'de Başkanı Trump ile Temsilciler Meclisi'ndeki üyeler arasındaki tartışma devam ediyor.

DHA | 16.07.2019 - 18:31..
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ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Söz konusu Tweetler ırkçı değil. Benim ırkçı bir yanım yok” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATLARIN SAFSATASI"

Ayrıca, kendisinin Temsilciler Meclisi’nin Demokratik Parti kadın üyelerini hedef alan ırkçı yorumlarını kınamaya yönelik Temsilciler Meclisi'nde yapılması beklenen oylamaya dair de konuşan Trump, “Yapılması beklenen oylama Demokratların safsatası. Cumhuriyetçiler ‘zayıflık’ gösterip onların tuzağına düşmemeli. Bu oylama, hareketlerini göz önünde bulundurursak ülkemizden nefret ettiğine inandığım Demokrat temsilcilerin kullandığı kaba dil, ifadeler ve yalanlarla ilgili olmalı” dedi.

 


Trump: Ben ırkçı değilim

Trump: Ben ırkçı değilim

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