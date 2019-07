Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ DÜNYAYI NASIL KURTARACAK

Emniyet kemerlerinin tasarımından geliştirilen ilaçlara, oda sıcaklığının ayarlanmasından yargı sistemine kadar uzanan çok geniş bir ölçekte dünya adeta erkeklerin çevresinde dönüyor. Erkekler bu avantajlarının tadını çıkarırken dünyanın her yerindeki kadınlar, dil, din, ırk, sosyal statü fark etmeksizin ücret eşitsizliği, cinsel şiddet, ayrımcılık, ev içi emeğinin görünmezliği gibi yüzlerce sorunla tek başlarına mücadele etmeye çalışıyorlar. Catherine Mayer, bu sorunların ve sonuçlarının aslında yalnızca kadınları etkilemediğini, toplumsal cinsiyet açısından gerçek eşitliğin yaratılacağı bir dünyanın herkesin menfaatine olacağını göstermeye çalışıyor...

Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak

Catherine Mayer

İletişim Yay.

S.: 360

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KAFASI BOZUKLARIN EL KİTABI

Hadi kabul edelim, şu pozitif olma furyasından hepimiz bıktık! E, içimizdeki öfkeyi ve hayal kırıklıklarımızı da bir yere kusmamız lazım... Öyleyse n’apıyoruz? Kafamız bozuldukça bu kitabı alıp içimizi boşaltıyoruz.

Kafası Bozukların El Kitabı

Lotta Sonninen

Çev.: Aslı Gamze Günay

Pegasus Yay.

S.: 112

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

GECENİN PARILTISI

Rengarenk yalanlar arasında yaşadığı vicdan azabına rağmen ailesine, dostlarına tutunan ve dürüstlüğüne her geçen gün biraz daha gölge düşmesine engel olamayan Berika Gül Özdemir'in hayatı birkaç aylık tatilde değişir...

Gecenin Parıltısı

Leman Veli

Müptela Yay.

S.: 608

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BAZEN BAHAR

Melisa Kesmez kadın-erkek ilişkilerine, arkadaşlığa, aileye, şehre, doğaya, eşyaya yine farklı gözlerle bakıyor: İncinmişlikleri, kırılmışlıkları, yarım kalmışlıkları ama beri yandan toparlanmaları, hayata tekrar sarılmayı insanın içine işleyen kalemiyle anlatıyor. Bazen Bahar iz bırakan yaraların, yeni başlangıçların kitabı.

Bazen Bahar

Melisa Kesmez

İletişim Yay.

S.: 119

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI VE MUHALİF EGE

Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalif Ege, 1908’de “Hürriyet’in İlanı” sırasında gözlemlenen heyecanı hatırlatan bir kıpırdamaya yol açan SCF’nin Ege’deki faaliyetlerini ele alıyor. Erken Cumhuriyet dönemi muhalefetinin toplumsal tabanına ilişkin bilgi eksikliğini Ege Bölgesi örneğinde dolduruyor. Eyüp Öz, SCF’nin Ege bölgesinde teşkilatlanmasını yerel kaynakları kullanarak etraflı biçimde incelerken, 1920 sonlarında Tek Parti iktidarının ülkenin en “Batılı” bölgesinde nasıl ve neden tıkandığını gösteriyor...

Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalif Ege

Eyüp Öz

İletişim Yay.

S.: 294

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

MUCİZELER KENTİ

Sigrud je Harkvaldsson on yıldır kaçıyordu. Sigrud je Harkvaldsson on yıldır saklanıyordu. Sigrud je Harkvaldsson on yıldır Shara’dan haber almayı bekliyordu. Ancak yakından tanıdığı birine düzenlenen bir suikastla birlikte Sigrud’un tecriti sona erecekti. Çünkü Sigrud’un iyi olduğu bir şey varsa o da intikam almaktı...

Mucizeler Kenti

Robert Jackson Bennett

İthaki Yay.

S.: 496

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

STÜDYO KOKUSU

Elinizdeki kitap, Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığının emektar isimlerinin ağzından TRT’nin adeta bir okul gibi çalıştığı gelişim sürecini anlatıyor. Bir döneme damga vuran Halit Kıvanç, Semih Sergen, Ali Kocatepe gibi isimlerin anılarını okurken satır aralarında kısıtlı imkanlarla yapılmaya çalışılan radyo ve televizyon yayınlarının perde arkasına tanık olacaksınız...

Stüdyo Kokusu

Haluk Gürkan Arığ

Dorlion Yay.

S.: 384

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

PELERİNLİ KIZ PELİN

Pelerinli Kız Pelin, saklandığı yerden çıkıyor ve hesap sormaya geliyor. Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu babasından intikamını alacak ve yıllardır hayalini kurduğu insanları kurtarma görevine geri dönecek...

Pelerinli Kız Pelin

Filiz Şakar

Müptela Yay.

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BEREN İLE LUTHIEN

Tolkien’in yayımlanmayan metinlerinden derlenerek başlı başına bir kitap haline getirilen Beren ile Luthien’in destansı hikayesi Hobbit, Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion ve Tolkien’in yarattığı Elfler, İnsanlar, Orklar ve Cücelerle dolu Orta Dünya hayranlarını bir kez daha bir araya getirecek...

Bu kitapta Christopher Tolkien, Beren ile Luthien’in hikayesinin ilk yazıldığı tarihten, Silmarillion’daki haline kadar geçen süreci adım adım ele alıp Orta Dünya’nın en önemli aşk hikayesine nasıl dönüştüğünü, bu evrende giderek nasıl daha büyük bir yer kapladığını gözler önüne seriyor. Bunu yaparken de babasının kelimelerine dokunmadan, orijinal hallerini koruyarak destanın hem manzum hem de mensur biçimlerini ilk kez birlikte yayımlıyor.

Beren ile Luthien

J. R. R. Tolkien

İthaki Yay.

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

SİNEMADA TEMBELLİK HAKKI

Bu kitap modern uygarlığın en önemli olgusu olan çalışma etkinliği ile modern uygarlığın en yaratıcı ve etkili sanatsal biçimi olan sinemayı, çağdaş uygarlığa yeni bir felsefi bakış açısıyla bakabilmek için bir araya getiriyor. Zorunlu çalışma ve yaratıcı emek arasındaki ilişki Avrupa sinemasını kapsayan ama çoğunlukla Amerikan sinemasına odaklanan yüzlerce filmin analizi ve felsefi bir perspektifle inceleniyor. İçinde Nietzsche de var, Charlie Chaplin de... Marx da var Jim Jarmush da... Popüler filmler de var, sanat filmleri de…

Sinemada Tembellik Hakkı

Ö. Nilay Erbalaban Gürbüz

Ütopya Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

TARİHE DAMGA VURAN BİLİM İNSANLARI

Bu kitaptaki tüm bilim insanları, dünyayı derinden etkileyen sıra dışı kişiler... Bilimle pek aranız yok mu? Şimdiye kadar böyle düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu kitapla hem bilime hem de bilim insanlarına çok farklı gözle bakacaksınız. Onların çalışma disiplinleri, yetenekleri ve dünyaya bakış açıları sizi çok şaşırtacak.

Tarihe Damga Vuran Bilim İnsanları

İrfan Gürkan Çelebi

Mavi Kirpi Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap