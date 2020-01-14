34 çocuğun hamileliğini bildirmeyen doktorlar beraat etti

İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, tutuksuz sanık doktorlar M.T.K., Ö.A., E.V.K.,Ü.H. hazır bulundu.

Sanıklardan başka suçtan tutuklu H.E.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

TANIK POLİS MEMURU DİNLENDİ

Duruşmada, olay tarihinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru N.A., tanık olarak dinlendi. Tanık polis memuru N.A. ifadesinde, "Yaşı küçük gebelere ilişkin bize bildirim yapılıyordu. Biz bu küçüklerin isimlerini ve adreslerini kendimize ait bir deftere kayıt yapıp, bu kişilerin ikamet ettiği kolluk birimine telefon ile bildirim yapıyorduk. Genelde çocuk büroya bildirirdik. Ancak bu bildirimden sonra ne tür bir işlem yapıldığını ben bilmiyorum. Yaşı küçükler, bize teslim edilmiyordu. Doktorlar kaydı tuttuktan sonra o kayıtlar üzerinden bildirim yapıyorduk. Bize yapılan bildirimler dahili telefon üzerinden yapılıyordu." şeklinde konuştu.

SANIKLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada, sanık doktorlardan M.T.K. savunmasında, "Eda A. isimli hastanın tanısı yanlış girildiği için hakkımda dava açılmıştır. Bu çocuğun gebe olmadığı daha sonra tespit edilmiştir." dedi.

"İSTANBUL'DA YAPACAĞIM BİLDİRİMİN HİÇBİR RİSKİ YOKTUR"

Sanık doktor Ö. A. ise, "Ben Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yaptım ve görev yaptığım tüm hastanelerde yaşı küçüklerin gebelik durumunu bildirdim. İstanbul'da yapacağım bildirimin hiçbir riski olmamasına rağmen bildirimde bulunmamam söz konusu bile değildir." şeklinde savunmasını yaptı. Tutuksuz sanık E.V.K. de, hastalarını bildirdiğini aktararak kalbinin rahat olduğunu söyledi. Bir diğer tutuksuz sanık Ü.H. de "Üzerime atılı suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum." dedi.

"HASTAYI BEN MUAYENE ETMEDİM"

Başka suçtan tutuklu sanık H.E.A. ise SEGBİS yoluyla verdiği ifadesinde, "Hakkımda yargılaması yapılan tek hastayı ben muayene etmedim. Asistanım muayene etti. Asistan tarafından bana danışılmış olsaydı, buna ilişkin epikriz raporuna not düşerdim. Beraatimi talep ederim." dedi.

SANIK AVUKATI: ORTADA BİR SUÇ YOKTUR

Sanıkların avukatlarından Mustafa Tırtır, hastanede sistemsel bir hatanın olduğunu ve ortada herhangi bir suçun bulunmadığını belirterek, Suriye uyruklu kişilerin kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulmadığından gerçek yaşlarının sistemde yazıldığı gibi olmadığını söyledi.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanıklar E.V.K., H.E.A., İ.B., M.T.K., O.Y., Ö.A., Ş.Y.A., N.A. ve Y.C.'nin "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan beraatlerine karar verdi. Sanıklardan, C.İ., E.U., G.A., I.Ş.Y., İ.A.K., M.E.Ö., N.K., Ö.A. ve U.H. hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan dava açıldığını belirten mahkeme, bu sanıkların da atılı suçu işledikleri ve kasıtlarının bulunduğu sabit olmadığından beraatlerine hükmetti.