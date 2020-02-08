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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Haftalardır beklenen ve İstanbul'un yüksek kesimlerine yağan kar, şehir merkezine de yağmaya başladı.

İHA | 08.02.2020 - 03:13..
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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Avrupa Yakasında akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu yakasında gece saat 00.00’den sonra etkisini artırarak göstermeye devam etti.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İSTANBUL, AĞIR AĞIR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalardır tahmin ettiği kar yağışı, merkeze yağmaya başladı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Avrupa yakasında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu yakasında gece saat 00.00’den itibaren yağmaya başladı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Kısa sürede etkisini artırarak devam eden kar yağışında, belediye ve karayollarına bağlı ekipler ana arterlerde trafikte olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken Meteoroloji’den alınan bilgiye göre kar yağışı gün içerisinde de devam edecek.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

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