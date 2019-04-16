34 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

1 Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı 13 bin 885 oy ile önde olan Ekrem İmamoğlu, mazbatayı almaya yakın...

2 Saadet Partisi genel merkez için para topluyor Fatih Erbakan tarafından Genel Merkez binasından kovulan parti, yeni bina yapmak için kampanya başlattı.

3 Ivanka Trump’ın Etiyopya gezisi sona erdi ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Etiyopya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile bir araya geldi.

4 Erzurum'da iki kıza işkence yapanlara hapis cezası Palandöken Dağı eteklerinde iki kıza işkence yapan sanıklara, 'uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık' ifadesi kullanılarak indirimsiz hapis cezaları verildi.

5 F.Bahçe-G.Saray maçının VAR kayıtları Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en tartışmalı pozisyonu için hakem Ali Palabıyık, "Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale faul için yeterli değil" yorumunda bulundu.

6 Yemek günlüğü tutmak gerçekten faydalı mı Günümüzde birçok kişi çoğunlukla bilinçsizce beslenerek neyi ne kadar yediğinin farkında bile değil. Bu şekilde yapılan kontrolsüz tüketimler de kilo almanıza davetiye çıkarıyor.