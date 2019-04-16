34 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Antalya’nın Serik ilçesinde özel bir okulda eğitim gören ortaokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün yaptığı feci kazada adeta can pazarı yaşandı.
O korkunç anların görüntülerine ulaşıldı.
ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER YARALANDI
Denizli-Antalya karayolunda, Zafer G. yönetimindeki 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 22’si ortaokul öğrencisi, 5’i öğretmen, 4’ü veli, 2’si şoför ve 1’i rehber olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
BENZİN İSTASYONUNUN KAMERASI FECİ KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ
Bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında, otobüsün kontrol çıkarak şarampole girip yan yatarak devrilmesi yer alıyor. Devrilme esnasında bir toz bulutunun ortaya çıkması ise dikkatlerden kaçmıyor. Otobüsün devrilmesinin ardından ise istasyon çalışanları hızla olay yerine doğru koşuyor.