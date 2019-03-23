34 özel öğrencinin yaralandığı kazada şoför gözaltında

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrildi.
Kaza sonrası, yaralılar arasında bulunan sürücü Zülfikar Y, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücü, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
34 KİŞİ YARALANMIŞTI
Öte yandan, kazada yaralanarak hastanelere sevk edilen 34 kişiden 20 kişinin taburcu edildiği, tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.