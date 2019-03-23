34 özel öğrencinin yaralandığı kazada şoför gözaltında

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G.Saray'ın borcu açıklandı: 2 milyar 825 milyon lira

Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon lira olduğu açıklandı. Borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu duyuruldu.