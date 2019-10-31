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Diyarbakır'da SAK timi bu kez atık aradı

SAK timi, "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne dikkati çekmek için Dicle Baraj Gölü'nde atık topladı.

AA | 31.10.2019 - 21:52..
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Diyarbakır'da geçen yıl kurulan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinde görev yapan 2 astsubay, 3 uzman jandarma, 2 uzman erbaş, sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Mardin'de doğal afetler ile suda kaybolan ve yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Diyarbakır'da SAK timi bu kez atık aradı

Kurbağa adam, cankurtaran, dalış amirliği, basınç odası operatörü, bot operatörü, ilk yardım, karışım gazlı dalış eğitimlerini alan jandarma personelinden oluşan tim, suda boğulma ve kaybolan kişilerin vaktinde müdahale ile bulunabilmesi için adeta zamanla yarışıyor

Kimi zaman bulanık kimi zaman hırçın sularla boğuşan tim, cansiperane görev yapıyor.

SAK timi, bu görev aşkıyla sorumluluğundaki 9 ilde çalışmalara katılıyor.

Diyarbakır'da SAK timi bu kez atık aradı

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GÖLDEN KAMYON LASTİĞİ ÇIKARDILAR

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak farkındalık oluşturan SAK timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek için Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'ne dalış yaptı.

Diyarbakır'da SAK timi bu kez atık aradı

Akarsu ve göletlerin atıklardan arındırılmasının suda yaşayan hayvan popülasyonu ve dalış turizmine etkisine dikkati çeken dalgıçlar, gölü kamyon lastiği ve plastik gibi atıklardan arındırdı.

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