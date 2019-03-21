İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ocak dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,54 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 20,64 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,91, işçilik endeksi yüzde 26,75 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 6,74 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,79, işçilik endeksi yüzde 21,45 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,68, işçilik endeksi yüzde 26,96 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,64 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,26, işçilik endeksi yüzde 17,68 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,51, işçilik endeksi yüzde 25,92 arttı.