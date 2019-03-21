taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43935
Euro
6.22465
Altın
1320.235
Borsa
103909.79
Gram Altın
230.643

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2019 ocak döneminde aylık yüzde 6,49 artış gösterdi.

İHA | 21.03.2019 - 10:34..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

ad

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ocak dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,54 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 20,64 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,91, işçilik endeksi yüzde 26,75 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 6,74 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,79, işçilik endeksi yüzde 21,45 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,68, işçilik endeksi yüzde 26,96 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,64 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,26, işçilik endeksi yüzde 17,68 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,51, işçilik endeksi yüzde 25,92 arttı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

99
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

139
NBA'den yumurta çocuğa destek

NBA'den yumurta çocuğa destek

28
Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

73
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

29
Serenay hayranlarını kırmadı

Serenay hayranlarını kırmadı

20
Ordu şehidine veda etti

Ordu şehidine veda etti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir