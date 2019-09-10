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346 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde aranan 946 şahıs yakalandı, 346 araç trafikten men edildi.

AA | 10.09.2019 - 09:36..
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, 81 ilde eş zamanlı “Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamasını’’ gerçekleştirdi.

2 BİN 303 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 796 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Mevzuata uymamak, emniyet kemeri takmamak, fazla yolcu taşımak gibi ihlallerden dolayı 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı.

346 okul servisi trafikten men edildi

346 ARAÇ MEN EDİLDİ, 946 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı da trafikten men edildi. Denetimlerde, umuma acık yerlerde bulunan 338 bin 943 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 946 aranan şüpheli yakalandı.

346 okul servisi trafikten men edildi

346 okul servisi trafikten men edildi

346 okul servisi trafikten men edildi

346 okul servisi trafikten men edildi

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