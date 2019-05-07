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35 metreden kendini soğuk sulara bıraktı

Antalya'daki Köprülü Kanyonda, eğlence amaçlı 35 metre yükseklikteki tarihi köprüye çıkan bir adam, etrafına toplanan gençlere "Size cesaret dersi vereceğim" deyip nehre atladı

İHA | 07.05.2019 - 10:31..
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Manavgat ilçesindeki önemli turizm destinasyonlarından Köprülü Kanyon'daki M.S. 2'inci yüzyılda kesme taştan inşa edilen 35 metrelik tarihi köprüye çıkan bir kişi, bölgeyi gezmeye gelen gençlerin önünde akıl olmaz bir olaya imza attı.

CESARET DERSİ

Geçtiğimiz mart ayının sonlarında çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir kişi köprüdeki taş korkuluklara çıktı ve ‘Sizin için atlayacağım’ diyerek Köprüçay Nehri’ne atlayacağını söyledi.

35 metreden kendini soğuk sulara bıraktı VİDEO

"BİZİM İÇİN DEĞMEZ"

Gençlerin, ‘atlama, bizim için değmez’ ikazlarına aldırış etmeyen şahıs, ‘Gençliğin başaramayacağı şey yok. Size cesaret dersi vereceğim’ dedikten sonra, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ deyip gençlerin alkışları içerisinde 35 metreden nehre atladı. Atlamasından bir süre sonra su yüzüne çıkarak el sallayan şahsa, gençler de yine alkış tutarak karşılık verdi.

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