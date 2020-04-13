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Munchausen sendromu nedir

Kişinin çevresinden ve sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi durumudur.

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Munchausen sendromu nedir

Kişi, gerçek olmamasına rağmen rahatsızlığı varmış gibi davranır.

Şahıslar doktor doktor, hastane hastane dolaşabilir.

Bu sendrom bir çeşit yapay bozukluktur...

YAPAY BOZUKLUK NEDİR?

Yapay bozukluğu olan hastalar istemli olarak tıbbi ve ruhsal bozukluk belirtileri oluşturur, öykülerini ve semptomlarını yanlış tanıtırlar.

Munchausen sendromu nedir

İNANDIRICI OLMAK İÇİN KENDİLERİNİ YARALAYABİLİRLER

Bu kişiler başarılı bir şekilde şiddetli ağrı çekiyor, topallıyor, nöbet ya da baygınlık geçiriyor gibi yapabilir.

Taklit yaparak ya da kendilerini yaralayarak tedavi görmek isterler.

Kendilerini susuz bırakırlar, zehirlerler ya da kullanmamaları gereken hassas ilaçları kullanabilirler.

Munchausen sendromu nedir

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bir kişilik bozukluğu olan Munchausen sendromu daha çok;

Çocukken istismara uğramış ya da ihmal edilmiş, daha önce ciddi bir hastalık atlatmış, arkadaş ya da ailesinden birinin ciddi bir rahatsızlığına şahit olmuş,

Medikal sektörde çalışan ya da çalışmayı hayal eden, sürekli suçluluk hisseden ve cezalandırılması gerektiğini düşünen, özgüveni düşük, kronik depresyon ya da bağımlılık problemi olan genç yetişkinlerde görülür.

Munchausen sendromu nedir

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın normal seyrinde pek görülmeyen ani kötüleşmeler.

Teşhis konulamayan, açıklanamayan rahatsızlıklar.

Ateş, kusma, ishal, alerji, bayılma, nefes darlığı ve nöbet geçirme gibi durumlarının çok sık tekrarlanması.

Hastanede yatma ya da ameliyat olasılığına karşı fazla hevesli olma.

Munchausen sendromu nedir

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