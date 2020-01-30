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35 yıldır çocuklarına kavuşmayı bekliyor

Düzce’de yaşayan 61 yaşındaki kadın, 35 yıl önce komşusuyla kaçıp evlenen dini nikahlı eşine verilen 2 çocuğunun hasretiyle yaşıyor.

DHA | 30.01.2020 - 12:00..
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Düzce'nin Çilimli ilçesi Kırkharman köyünde oturan Kadriye Akbal (61), 1981 yılında köye fındık toplamak için gelen yengesinin ağabeyi İsmail S. ile kaçarak dini nikahla evlendi.

Çiftin, biri kız, 3 çocuğu oldu.

4 yıl sonra İsmail S., eşi Kadriye Akbal’ı köyüne fındık toplamaya gönderdikten sonra bu kez, komşusu ile kaçarak evlendi. Kadriye Akbal’ın babası, 3 çocuğun İsmail S.’ye verilmesini istedi.

35 yıldır çocuklarına kavuşmayı bekliyor

'CİNAYETİ VAR' DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuklardan 2,5 yaşında olan Canan ile 3 aylık Ufuk, Kadriye Akbal’dan habersiz babalarına götürüldü. Kadriye Akbal, büyük çocuğu Yavuz'u alarak, Sakarya'dan köyüne döndü. Bu süreçten sonra Kadriye Akbal, babalarına götürülen çocuklarına ulaşamadı. Eşini defalarca şikayet eden Kadriye Akbal, bir sonuç elde edemeyince geçen yıl İsmail S. hakkında cinayet suçlaması ile şikayette bulundu.

35 yıldır çocuklarına kavuşmayı bekliyor

BİRİNİ CAMİYE, DİĞERİNİ TREN İSTASYONUNA BIRAKTI

Şikayet üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan İsmail S., 1984 yılının mart ayında Canan isimli kızını Eminönü Yeni Cami’ye, oğlu Ufuk’u ise Kumkapı’daki tren istasyonuna bıraktığını söyledi. Evlat hasreti ile yanıp, gözyaşı döken Kadriye Akbal, "Babaları eşi ile birlikte çocuklarımı, bir şekilde kaybettiler. Komşum bana mektup yazdı. 'Çocuklarının ikisi birer akşam arayla kayboldu, büyük çocuğuna sıra geldi' dedi. Gittiğimde küçük çocuklar yoktu. O günden beri hep araştırdım. Sesimi duyurmaya çalıştım, babalarını dava ettim, ama bir sonuç alamadım." dedi.

35 yıldır çocuklarına kavuşmayı bekliyor

"KONUŞMASI İÇİN YALVARIYORUM"

Çocuklarının akıbetini öğrenmek istediğini ifade eden Kadriye Akbal, "Kayıp oldukları zaman kızım 2,5 yaşında oğlum ise 3 aylıktı. Kızımın adını Canan koyduk. Kalçasının üzerinde 5 tane parmak izi gibi beni var. Şikayetçi oldum. ‘Ben Kadriye ile evli değilim’ dedi. 1 sene önce de cinayet suçlaması ile dava açtım. Çocuklarımın bana bir mezarı lazım. Eski eşimin bildiği bir şey varsa konuşması için yalvarıyorum. Bir şey yaptılarsa açığa çıksın, kendisi açıklasın. Son ifadesinde de tren istasyonuna ve camiye bıraktığını söylüyor. Araştırılmasını istiyorum." diye konuştu.

35 yıldır çocuklarına kavuşmayı bekliyor

"ÖLDÜLERSE ÖLÜSÜNÜ BULMAK İSTİYORUM"

Çocuklarından kendisine sadece bir resim ve 2 parça eşya kaldığını belirten Kadriye Akbal, "Çocuklar kime sığındı? Kim elinden tuttu? Kim sahip çıktı? Ben onlar yokken bir sıcak çorba içemedim, yatamadım. Onlar öyle sokağa atılır da bir anne ne kadar karnını doyurabilir? Benim ömrüm hasretle bitti. Çocuklarımdan geriye sadece bir resim kaldı. Üzerlerinden çıkardığım giysileri var. Bir yırtık çorap var. Onu da bir öğretmen hediye vermişti çocuklara. 35 senedir her bayramım, o kıyafetlerle geçer. Artık yeter. Canlıysa canlı, öldülerse ölüsünü bulmak istiyorum." dedi.

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