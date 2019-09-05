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35 yıldır dalgalanan bayrak hiç inmedi

Yüksekova Suüstü köyünde yaşayan 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe, 35 senedir tüm zorluklara rağmen evinin yanındaki tepede Türk bayrağını dalgalandırıyor.

İHA | 05.09.2019 - 09:59..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde eski muhtar olan 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe, 35 yıldır evinin yanında bulunan ve 'Zirve tepe' olarak adlandırılan bölgeye tüm köyün çevresinden görülecek şekilde büyük Türk bayrağını dikti.

35 yıldır dalgalanan bayrak hiç inmedi

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35 yıldır her sabah kalktığında bayrağın yerinde olup olmadığına baktığını söyleyen Öztepe, tüm zorluklara rağmen gece gündüz nöbet tutarak ömrü boyunca bayrağının hiçbir şekilde inmeyeceğini söyledi.

35 yıldır dalgalanan bayrak hiç inmedi VİDEO

35 yıldır dalgalanan bayrak hiç inmedi

"BU BAYRAĞI KİMSE ELLEYEMEZ"

Ailesinin Seyit kökenli olduğunu ifade eden Öztepe, "Alpaslan Rojhat tarafından 1071’de Malazgirt'e getirilmiş ve oradan da Ahlat'a yerleştirilmişler. Ondan sonra atalarımın hepsi ilim ve irfan sahibi okudukları için buralara halkı eğitmek istemiş. O tarihten bu zamana kadar biz vatanımıza bağlıyız. Bayrak da bizim olduğu için bağlıyız. Allah’ın izniyle biz bu bölgede ailem sağ kaldığı müddetçe bu bayrağı kimse elleyemez. Hepimiz bu bayrağın altında toplamışız ve korumak zorundayız. Bu bayrak, 1984 tarihinden bugüne kadar tam 35 senedir burada dikilidir. Allah’ın izniyle bu ebediyen devam edip, gidecektir.” ifadelerini kullandı.

35 yıldır dalgalanan bayrak hiç inmedi

35 yıldır dalgalanan bayrak hiç inmedi

35 yıldır dalgalanan bayrak hiç inmedi

35 yıldır dalgalanan bayrak hiç inmedi

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