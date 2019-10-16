İzmir'de 35 yıldır vücuduna metalleri çekiyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde otel işleten 69 yaşındaki Ethem Arslan, yaklaşık 35 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti.

Arslan, 1980'li yıllarda bir televizyon programında, insan vücuduna metal ürünlerin yapıştığını gördü.

METAL OLAN HER ŞEY DÜŞMEDEN DURABİLİYOR

Eşinin ısrarı üzerine deneyen Arslan vücudunun; metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi materyalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. İçinde metal bulunan her şey, Arslan'ın göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor.

İNSANLARIN AĞRILARINI KENDİSİNE ÇEKİYOR

Çevresi tarafından 'Mıknatıs Adam' olarak anılan Arslan'ın bu özelliği, görenleri şaşırtıyor. Aynı özelliğin anneannesinde de olduğunu söyleyen Arslan, aynı zamanda, insanların hissettiği ağrıları onların yakınında durarak kendine çekebildiğini anlattı.

"ÖNCEDEN AĞRI HİSSEDİYORDUM, ARTIK HİSSETMİYORUM"

Bu özelliğini fark ettikten sonra nedenini öğrenmek için doktora gitmediğini söyleyen Arslan, "Ben bu enerjinin varlığını ilk defa eşimin bacağı ağrıdığında hissettim. Ağrılar bana geçti ve onun ağrısı kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince biyoenerji eğitimleri aldım. Önceden ağrılar bileğime giriyordu, eğitim aldıktan sonra düzeldi. Herhangi bir zararı olmadı bana. Otobüste yolculuk yaparken, yanımda oturan kişinin ağrılarını kendime mıknatıs gibi çektiğimi hissediyorum. Hastanelerin özellikle Yoğun Bakım bölümlerinde bu ağrıları çok fazla hissediyorum. Bu tarz yerlere girmek istemiyorum, ağır geliyor." diye konuştu.