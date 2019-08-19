35 yıllık silah tamircisi polise ve askere hizmet veriyor

Baba mesleği olan silah tamirciliğine hobi olarak başlayan Hüseyin Ersoy, mesleği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını belirtti.

Atölyesinde ruhsatlı olarak çalıştığını vurgulayarak genellikle asker, polis ve avcılara hizmet ettiğini belirten tecrübeli usta, bu işi yapmaktan keyif aldığını söyledi.

ASKERE, POLİSE VE AVCILARA HİZMET VERİYORUM

Çanakkale’de sadece 2 silah tamircisi bulunduğu ve meslekte alttan yetişen eleman olmadığını aktaran Hüseyin Ersoy, “35 senedir bu işi yapıyorum. Baba mesleğim. Ben ruhsatlı çalışıyorum. Askere, polise, avcılara hizmet ediyorum. Babam da bu işi yapıyordu, ama ben buna hobi olarak başladım. Silah fabrikalarında eğitim gördüm. Şimdi de işime devam ediyorum. Çanakkale’de bu mesleği yapan 2 kişi var. Bir ben varım, bir de Çanakkale’nin içinde bir arkadaşım var. Başka yok. İşimiz zor, zahmetli. Ama güzel bir meslek. Hobi olarak yaptığım bir iş, parasında değilim. Ama mesleğimizde alttan yetişen eleman yok. Bunun bir çıraklık eğitim merkezi de yok, bu işi merak eden de yok.” şeklinde konuştu.

PATLAYAN TÜM SİLAHLARI TAMİR EDERİM

Gelişen teknoloji ile yeni nesil silahların özelliklerini takip etmenin kolay olmadığını belirten Ersoy, “Çok zor oluyor. Bunu internet üzerinden araştırıyoruz. Bazı şeyleri vermiyorlar, ama verilen bilgileri kendi imkanımız kadar bulup, yapıyoruz. Ben bütün patlayan silahları tamir ederim. Bütün mekanizmalarını yapabilirim. Ahşap kısmını da yapabiliyorum el işçiliği ile. En sevdiğim konu da bu. İkisini de yapabiliyorum.” ifadelerini kullandı.