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351 otobüs trafikten men edildi

Emniyet'in şehirler arası yollarda 3 gün boyunca yaptığı denetimlerde yurt genelinde, 351 araç trafikten men edilirken, trafik kural ihlali tespit edilen 3 bin 598 araca işlem yapıldı.

DHA | 20.01.2020 - 20:02..
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı tatilinin 17 Ocak'ta başlamasıyla birlikte şehirler arası otobüslere yönelik yapılan denetimlere hız verdi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve 'korsan' olarak tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ülke genelinde denetimler yapıldı.

Şehirler arası otobüsler denetlendi, 351 araç trafikten men edildi -2

61 BİN ARAÇ DENETLENDİ

61 bin 247 aracın denetlendiği uygulamalarda, 347 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 211 sürücü veya yolcunun ise emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi.

352 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

3 gün süren uygulama boyunca 351 araç trafikten men edilirken, trafik kural ihlali tespit edilen 3 bin 598 araca işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerin devam edeceği belirtildi.


Şehirler arası otobüsler denetlendi, 351 araç trafikten men edildi -1

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