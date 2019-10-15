taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8909
Euro
6.5025
Altın
1481.38
Borsa
95257.61
Gram Altın
280.277
Bitcoin
48159.43

AB'den Türkiye'ye Avrupa tehdidi

Şanlı ordumuzun Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği operasyona AB'den "Türkiye ile müzakerelere son verelim" çağrısı geldi.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 20:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
AB'den Türkiye'ye Avrupa tehdidi

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin ilerleyişi başarılı bir şekilde devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğimiz bölgede sivillere hayatı zindan eden YPG'li teröristleri vurdukça sesi Avrupa'dan çıkıyor.

YPG'li teröristlere desteğini göstermek için, dün AB'den Türkiye'ye silah ambargosu gelmişti.

YILLARDIR TÜRKİYE'Yİ AB DİYEREK OYALIYORLARDI

Avrupa Parlamentosu vekilleri, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin AB'ye katılım şansını ortadan kaldırdığını söyledi.

AP'nin Fransız üyesi Thierry Mariani, "Türkiye, eylemleriyle AB'nin bir parçası olmak istemediği mesajını veriyor. Elbette Türkiye AB'nin büyük bir komşusu ve komşularımızla mutabakat içinde olmak bizim için önemli ancak bir anlamı olmayan ve 30 yıl boyunca hiçbir sonuç getirmeyen bu tartışmalar sona ermeli" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEHDİTLERİNİ KABUL EDEMEYİZ"

AP Türkiye'yle İlişkiler Delegasyonu üyesi Slovak vekil Milan Urik, AB'nin Türkiye'nin tehditlerini kabul edemeyeceğini belirtti.

Urik'e göre AB, dış sınırlarını titizlikle korumalı ve Türkiye'yle üyelik müzakerelerine son vermeli.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

329
Rus basınından Türkiye'ye destek

Rus basınından Türkiye'ye destek

77
Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

621
Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

326
Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

64
Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

296
Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir