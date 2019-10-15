AB'den Türkiye'ye Avrupa tehdidi

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin ilerleyişi başarılı bir şekilde devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğimiz bölgede sivillere hayatı zindan eden YPG'li teröristleri vurdukça sesi Avrupa'dan çıkıyor.

YPG'li teröristlere desteğini göstermek için, dün AB'den Türkiye'ye silah ambargosu gelmişti.

YILLARDIR TÜRKİYE'Yİ AB DİYEREK OYALIYORLARDI

Avrupa Parlamentosu vekilleri, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin AB'ye katılım şansını ortadan kaldırdığını söyledi.

AP'nin Fransız üyesi Thierry Mariani, "Türkiye, eylemleriyle AB'nin bir parçası olmak istemediği mesajını veriyor. Elbette Türkiye AB'nin büyük bir komşusu ve komşularımızla mutabakat içinde olmak bizim için önemli ancak bir anlamı olmayan ve 30 yıl boyunca hiçbir sonuç getirmeyen bu tartışmalar sona ermeli" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEHDİTLERİNİ KABUL EDEMEYİZ"

AP Türkiye'yle İlişkiler Delegasyonu üyesi Slovak vekil Milan Urik, AB'nin Türkiye'nin tehditlerini kabul edemeyeceğini belirtti.

Urik'e göre AB, dış sınırlarını titizlikle korumalı ve Türkiye'yle üyelik müzakerelerine son vermeli.