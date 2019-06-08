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Kızına kötü davranan damadını öldürdü

Mersin'de av tüfeğiyle damadına vuran kayınpeder gözaltına alındı.

DHA | 08.06.2019 - 20:25..
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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Baltalı Mahallesi'ndeki olay bugün 17.00 sularında meydana geldi. Mahmut Eser, iddiaya göre, kızına kötü davranması nedeniyle damadı Emrullah Baş ile tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eser, yanında getirdiği av tüfeğiyle Baş'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle Baş kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAYINPEDEN GÖZALTINA ALINDI

Baş'ın cansız bedeni polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılırken, kayınpeder Eser ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kızına kötü davranan damadını öldürdü

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