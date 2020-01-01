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355 ton sahte şarabın üretildiği fabrika mühürlendi

Tekirdağ'da sahte içki üretildiği belirlenen şarap fabrikasına yapılan operasyonda, 355 ton sahte şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin kapüşon ele geçirildi.

DHA | 01.01.2020 - 15:37..
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Mürefte Mahallesi'nde bir şarap fabrikasında mükerrer sahte bandrol kullanıldığı ve kaçak üretilen şarapların bandrolsüz satışı yapıldığını belirledi.

355 ton sahte şarabın üretildiği fabrika mühürlendi

355 TON ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Jandarmanın fabrikada yaptığı aramada, toplam 355 ton şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin 300 kapüşon ele geçirildi.

355 ton sahte şarabın üretildiği fabrika mühürlendi

FABRİKA MÜHÜRLENDİ

Şarköy Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile sahibi hakkında işlem başlatılan fabrika, mühürlenerek üretimden men edildi.

355 ton sahte şarabın üretildiği fabrika mühürlendi

355 ton sahte şarabın üretildiği fabrika mühürlendi

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