355 ton sahte şarabın üretildiği fabrika mühürlendi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Mürefte Mahallesi'nde bir şarap fabrikasında mükerrer sahte bandrol kullanıldığı ve kaçak üretilen şarapların bandrolsüz satışı yapıldığını belirledi.

355 TON ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Jandarmanın fabrikada yaptığı aramada, toplam 355 ton şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin 300 kapüşon ele geçirildi.

FABRİKA MÜHÜRLENDİ

Şarköy Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile sahibi hakkında işlem başlatılan fabrika, mühürlenerek üretimden men edildi.