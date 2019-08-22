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356 sığınmacı taşıyan Ocean Viking 'kalpli' eylem

Akdeniz'de kurtardığı 356 sığınmacıyla 12 gündür güvenli liman için bekleyişini sürdüren Ocean Viking gemisi, ilginç bir eyleme imza attı.

AA | 22.08.2019 - 08:13..
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356 sığınmacı taşıyan Ocean Viking 'kalpli' eylem

Fransız sivil toplum kuruluşları MSF ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi, Akdeniz’de izlediği rotayla kalp motifi çizerken, güvertesindeki sığınmacılar için Avrupa'ya 'acil güven liman' çağrısını yineledi.

KALP MOTİFLİ ROTAYLA YARDIM İSTEDİLER

MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, rotanın çizili olduğu haritanın görseli paylaşılırken, "Gemide insanlık bekleyen 356 kurtulmuş can var. Bizim mümkün olan en kısa sürede güvenli bir limana indirme yapmamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

356 sığınmacı taşıyan Ocean Viking 'kalpli' eylem

İTALYAN HÜKÜMETİ YANIT BİLE VERMEDİ

Denizde kurtardığı sığınmacıları güvenli liman olarak İtalya ve Malta’ya taşımak için başvuran Ocean Viking gemisine, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya’dan bir yanıt dahi gelmemişti.

356 sığınmacı taşıyan Ocean Viking 'kalpli' eylem

İtalya’nın aşırı sağcı ve sığınmacı karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, aynı İspanyol STK Proactiva Open Arms gemisine getirdiği gibi Ocean Viking'e de kara sularına giriş yasağı getirmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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