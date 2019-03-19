Ümit Yesin kimdir

Ölüm haberleri insanda hep aynı hissi uyandırıyor; tarifi olmayan bir his bu. Bugünün haberi de sevilen oyuncu Ümit Yesin’den geldi. İnsan hiç farkında olmadan nasıl da aşinası oluyor bazı yüzlerin. Bir bakıyor, aslında çok alışmış onu hep görmeye. Sanırım tüm bunları hissettiren şey ölümün varlığı. Bir gün sıranın bize de gelecek oluşu. Söylemek istediğimiz çok şey, gezmek istediğimiz çok yer, okumak istediğimiz çok kitap, yapmak istediğimiz çok iş var ve biliyoruz ki, bir gün hepsi yarım kalacak…

Sevenlerinin ardından dillendirdiği gibi, “Menekşe, Muharrem’siz kaldı!”

Ruhun şad olsun Ümit Yesin!

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Ümit, 28 Ocak 1954’te, Ankara’da dünyaya geldi. Bir yaşına geldiğinde İstanbul’dalardı. Sonra tekrar Ankara’ya döndüler. 1969’a kadar İstanbul – Ankara arasında geçen bir çocukluğun ardından nihayet İstanbul’a taşınmışlardı. Göçebe çocukluğu nihayet sonlanmıştı ve yerleşik bir gençlik onu bekliyordu. Belki sebep bu şehirlerarası yolculuklardı; Ankara’nın yeri onda hep bir başka oldu. Yıllar sonra konuk olacağı “Komiklik Zor Zanaat” adlı programda Ankara’dan, “Eski göz ağrım” diye bahsedecekti…

Eğitim hayatına Ankara’da başlamıştı Ümit; ilk ve ortaokulu burada okudu. Lise eğitimine de Ankara’da başladıysa da, İstanbul’da tamamladı. Ardından konservatuar eğitimi geldi. Bundan sonrası tiyatro ve yardımcı karakterlere hayat vereceği projelerdi…

Amatörlükten profesyonelliğe

Ümit, tiyatroya 1970’te, Bakırköy Halk Evi’nde başladı. Amatörlüğü yavaş yavaş üzerinden attığında ise, profesyonelliğe doğru yaklaşıyordu. Onun için ilk profesyonel adım Bakırköy Komedi Tiyatrosu oldu. Ardından Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edilmiş ve girmişti de.

Başarılı bir tiyatrocu olarak sahnelerin sevilen ismi olmuştu. İlerleyen yıllarda, Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Tiyatro Kare’nin dahilinde sahnede olacaktı. Bir gün yolu sinemadan geçene dek ve hatta sonrasında da tiyatro her zaman hayatının önemli bir parçası olacaktı…

Sinemada Ümit Yesin

Yeşilçam Dönemi’nin oyuncuları arasında Ümit Yesin de vardı. 1985’te, Hülya Koçyiğit ve Talat Bulut’un başrolleri paylaştığı “Kurbağalar” filminde aldığı rolle başladı sinemaya. 1985’teki başlangıcı oldukça hızlı oldu. Hemen ardından “Şaban Pabucu Yarım”, sonra “14 Numara”, “Körebe”, “Kızlar Sınıfı Yarışıyor”, “Melek Yüzlüm”, “Seyyid”, “Amansız Yol” gibi pek çok filmde rol aldı.

100’den fazla filmde yer alacaktı. Genellikle yardımcı oyuncu olarak bulundu filmlerde. Son olarak ise, 2017’de çekilen “Şansımı Seveyim” filminde “Sado”karakterini oynadı. Televizyon yaygınlaşmaya başladığında ise, artık onu televizyon dizilerinde izleyecek ve sevecektik…

Çiçek Taksi’den Cennet Mahallesi’ne

Defne Yalnız ile 2011’de konuk oldukları “Komiklik Zor Zanaat” programında, Yalnız, “Kadın Sığınağı” oyunu ile “Afife Jale Ödülleri”ne aday gösterilişinin konusu açıldığında şöyle bir şey söylüyordu: “Kazanmak değil, aday gösterilmek son derece önemli. Bizim oyunda baş kadın rolü yok zaten, her rol eşit. O yüzden Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisi var; ama ben onun da önemli olmadığını düşünüyorum. Oyuncu, oyuncudur. Hatta bence biraz daha önemlidir, yardımcı oyuncu olup da öne çıkabiliyorsanız…”

İşte Ümit Yesin de, yardımı karakterlere verdiği hayatlarla parlayanlardan oldu. Televizyonda ilk kez 1990’da TRT’de yayınlanan “Hanımın Çiftliği” dizisinde “Kabak Hafız” rolü ile göründü. 1991’de “Ana”, “Itri”, “Köroğlu”, 1992’de “Belkıs Hanım’ın Konağı”, 1993’te “Hastane” dizilerinde rol aldı.

1995’te "Çiçek Taksi"de “Şeker Kazım” olarak göründüğünde ise, çok çok sevilmişti ve bu onun şöhretini de artırdı. Artık en az bir dizinin başrolü kadar tanınıyordu. Dizinin büyüsünden miydi, çok uzun sürmesinden miydi – çünkü 1995-2003 yılları arasında yayındaydı – her bir karakter ayrı ayrı çok seviliyordu. 2009’da ise, yeni nesil Çiçek Taksi olarak görülen “Akasya Durağı” dizisine, ikinci sezonda “Duran” karakteriyle girdi.

(Cennet Mahallesi)

Bir yandan sinema filmleri devam ederken, bir yandan da başka diziler de oldu. Tabii diziler zamanını doldurduğundan sinema daha az yer alıyordu. Çok sevilen dizilerin aranan yüzlerinden olmuştu. 1996’da Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş’in başrollerini paylaştığı "Tatlı Kaçıklar"da, “Davut” karakterine hayat verdi.

Bir sonraki adından söz ettirdiği, hatta karakterinin adı ile anıldığı dizi ise, 2004-2007 yılları arasında yayında olan “Cennet Mahallesi”ydi. Burada oynadığı “Muharrem” karakteri, dillere pelesenk olmuştu.

Pek çok dizide yer alan Ümit Yesin, en son 2017’de başlayan “Yeni Gelin” adlı dizide, iki sezondur “Dede Korkut” karakterine hayat veriyordu…

Evliliği

Ümit Yesin, kendisi gibi oyuncu Evin Esen ile evlenmişti. Hatta Çiçek Taksi, Akasya Durağı, Tatlı Kaçıklar gibi dizilerde birlikte rol aldılar. Uzun yıllar evli kalan çift, 2011’de boşandı…

Ümit Yesin öldü

Üzücü haber bugün geldi. Sevenlerinin gözünde şimdi, Cennet Mahallesi’ne gönderme ile Menekşe, Muharrem’siz kalmıştı. Kendisini son günlerde “Yeni Gelin”de "Dede Korkut" rolüyle izliyorduk. Ancak bugün rol arkadaşı ve yakın dostu Mustafa Avkıran, acı haberi şöyle verdi:

“İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!”

Çiçek Taksi’nin Şeker Kazım’ı, Akasya Durağı’nın Davut’u, Cennet Mahallesi’nde Menekşe’nin Muharrem’i… Her karakterde bir başka Ümit Yesin’di izlediğimiz ve galiba biz onu her karakterinde bir başka sevdik. Güleç yüzü, parlattığı rolleri ile bir Ümit Yesin geçti bu dünyadan…

İyi ki…

Damla Karakuş

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