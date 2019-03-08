Dünyayı değiştiren kadınlar

Yıllardan 8 Mart 1857... New York’ta 40 bin dokuma işçisi, daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlamıştı. Polisin, işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi sonrasında çıkan yangında, 120 kadın işçi can vermişti.

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde, Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, fabrikada ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bu özel günde hatırlamak isteyeceğimiz, dünyaya yön veren kadınları sizler için derledik.

ADI KAYITLARA GEÇEN İLK KADIN: HATŞEPSUT

Veya Hatçepsut. Antik Mısır’da 18. Hanedan döneminde hüküm sürmüş kadın firavun. Tarihte adı kayıtlara geçen ilk kadın. Firavun olduktan sonra bir kral gibi giyinmiş ve gelenek olduğu üzere takma sakal kullanmış. Hatşepsut’un iktidarda bulunduğu zaman dilimi konusunda çeşitli görüşler vardır. Bunlara göre, en erken MÖ. 1503’de tahta çıkmış ve en geç MÖ. 1445’de iktidarı son bulmuş.

TARİHTEKİ EN EFSANE KADIN: KLEOPATRA (MÖ. 69-MÖ. 30)

Kleopatra, Antik Mısır’ın son firavunu. Julius Caesar’ın, sonrasında Marcus Antonius’un sevgilisi olduğu için Roma İmparatorluğu’nun çalkantılı iç siyasetine karıştı. Mensubu olduğu Ptolemy Hanedanlığı, Mısırlı köklerini inkar ederken o, Eski Mısır dilini öğrenmiş ve kendini Tanrıça İsis’in enkarnesi olarak tanıtmıştı. Bununla birlikte en az 9 dil bildiği söylenir. Plutharkos’a göre; “Kleopatra’nın gizemi, çarpıcı bir güzelliğe sahip olduğu için değil, onunla günlük temasın yarattığı önlenemez izlenimin, gözlemciyi şaşkına çevirmesindendi. Konuşması çekici, ikna edici ve tartışma biçiminin karakteri cezbediciydi. Sesinin yankılandığını duymak bir zevkti; seçtiği dil hangisi olursa olsun, dilini ustalıkla çok telli bir enstrüman gibi ayarlardı.”





KRALİYETİN MİMARI: KRALİÇE I. ELİZABETH (1533-1603)

İngiltere’nin daha sonra dünyanın en önemli süper güçlerinden biri olarak hakimiyetini sağlayacak genişleme döneminin mimarı. Tudor Hanedanı babası VIII. Henry, Katolik olmayı reddederek Anglikan mezhebini kurmuştu. Katolikler’in ve Protestanlar’ın savaştığı karışık bir dönemde esasen “protestan ülke” olarak tasarladığı bir krallık yarattı ve bu sayede İngiliz kültür ve edebi gelişiminin de öncüsü sayılıyor. Kendini en yetenekli danışmanlarla donattı ve bu sayede birçok potansiyel krizi ortadan kaldırdı. Bununla birlikte, zaman zaman hem acımasız hem de kararsız olduğu için eleştirildi. Hayatı boyunca, parlamentonun bir mirasçı bırakması uğrunda ısrarlarına maruz kalmasına rağmen, hiç evlenmedi ve çocuk sahibi de olmadı. Parlemento üyeleriyle yaşadığı ilişkiler olsa da sıklıkla “Bakire Kraliçe” olarak bilinir.

DEVLET İŞLERİNDE EN ETKİLİ OSMANLI KADINI: HÜRREM SULTAN

Ukrayna’ya yapılan akınlardan sonra İstanbul’a getirilerek, saraya alınan Anastasia’nın adı Hürrem olarak değiştirildi. Devlet işlerinde etkin rol oynayarak Osmanlı İmparatorluğu’nda, “Kadınlar saltanatı” denilen devri başlattığı kabul ediliyor. Sultan Süleyman’ın nikâhlı karısı ve Kanuni’ye 5 evlat vererek tarihe geçti.

OSMANLI’NIN EN GÜÇLÜ KADINI: MAHPEYKER KÖSEM SULTAN (1590-1651)

Osmanlı’da Hürrem’le başlayan Mihrimah, Nurbanu, Safiye, Handan ile devam eden “Kadınlar Saltanatı” döneminin en güçlü kadını. Padişah I. Ahmed’in nikahlı eşi, nüfuzlu hasekilerin sonuncusu, IV. Murad ve İbrahim’in annesi. Yaklaşık 30 yıl valide sultanlık yaptı, 20 yıl kadar da naip sıfatıyla Osmanlı Devleti’ni yönetti. Osmanlı tarihinde iki oğlunu tahta çıkaran, sonrasında torununun saltanatını gören tek Osmanlı sultanı. Geleneğe aykırı olarak katledilen tek valide sultan olmasıyla da Osmanlı tarihinde bir ilktir ve sondur da… Kösem Sultan, Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili valide sultanı olarak kabul edilir bu sebeple, “kadın”dan söz edilirken Osmanlı tarihi içerisinde akla gelen en önemli isimlerden biridir.

HEMŞİRELİĞİN ÖNCÜSÜ: FLORENCE NIGHTINGALE (1820-1910)

İngiliz sosyal reformcu, istatistikçi ve hemşire. Kırım Savaşı sırasında askerlere gönüllü hemşirelik yaptı. Nightingale’in ölüm oranları analizi, hastane uygulamalarını iyileştirdi. Gece gündüz demeden yaralılarla ilgilenmesi nedeniyle hemşirelik mesleğinin standartlarını geliştirdi, algısını ve saygınlığını güçlendirdi. Modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul ediliyor. Bu liste çok İngiliz olmuş diyenler çıkabilir; kadınlar için uyanış Doğu’dan değil, Batı’dan başlamıştır.

MODAYI BAŞTAN YARATAN KADIN: COCO CHANEL (1883-1971)

Fransız moda tasarımcısı. En yenilikçi moda tasarımcılarından Coco Chanel, 20. yüzyıl boyunca süren kadınsı tarzı ve giyimi tanımlamada önemli bir kriterdi. Atatürk de askerlerinin üniformasını ona tasarlatmıştı. Onun fikirleri devrimciydi; özellikle erkek kıyafetleri giymiş ve onları kadın yararına olacak biçimde yeniden tasarlamıştı. 1921 senesinde çok basit bir parfüm şişesi tasarladı ve birçok parfüm arasından kendisi için uğurlu sayı olan beşinci sıradaki parfümü seçti. Dünyanın en tanınmış kokusu olan Chanel No.5, ortaya böyle çıktı.

EN GÜÇLÜ VE YETENEKLİ RESSAM KADIN: FRİDA KAHLO (1907-1954)

Meksikalı ressam. 6 yaşındayken geçirdiği çocuk felci yüzüden bir bacağı sakat kalmış; 18 yaşındayken ise otobüsünün tramvayla çarpışması sonucu çok kişinin öldüğü kazada, tramvayın demir çubuklarından biri sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmıştı. Aslına bakarsanız yaşaması dahi mucize olan bu ufak tefek kadının, sonrasında hayatı boyunca yaşayacağı dinmeyen fiziksel acıları ve elbette eşi Diego Rivera’ya duyduğu büyük aşkı, onun yaşamını belirleyen en önemli mihenk taşları… İnişli çıkışlı hayatı, acılarıyla başa çıkmak için tüm gücüyle yaptığı resimleri, politik görüşleri nedeniyle 20. yy’ın popüler kültür ikonlarından biri olan Frida Kahlo’nun, 145 eserinin 55’i oto-portredir.

İYİLİK MELEĞİ RAHİBE TERASA (1910-1997)

Katolik dünyasının en kutsal insanı olarak kabul edilen Rahibe Teresa, hayatını güçsüz ve bakıma muhtaçlara adayan ve Kalküta´da sadece kendi elleri ile 1.000 kişiyi kurtaran biri olarak adını tarihe yazdırmayı başardı. "Dünyayı sadece sevgi kurtarır, sevgi için çalışalım." diyen güzel insan.

DÜNYANIN İLK KADIN SAVAŞ PİLOTU: SABİHA GÖKÇEN (1913-2001)

Sabiha Gökçen'i Türkiye'nin ilk kadın pilotu olarak tanıyoruz. Aynı zamanda kendisi, Atatürk’ün manevi kızı oluyor. 5 Şubat 1936’da ilk defa motorlu uçaklarla uçmaya başladı. 1937’de, Dersim isyanını bastırmak için yapılan operasyonlara katıldı. Gökçen, buradaki rolüyle dünyanın ilk savaş pilotu unvanını aldı. 1938’de, beş gün süreyle Balkan turu yaptı. Gökçen, bu turla dünyaya da ünü yayılmış ve ”göklerin kızı“olarak tanınmaya başlamıştı. 1996’da 83 yaşındayken, Fransız pilot Daniel Acton’la beraber Falcon 2000 uçağıyla son uçuşunu yaptı.