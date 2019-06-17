Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 298. Sokak’ta, boş arazide oturan iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

1 AĞIR YARALI

Tartışmanın büyümesi ile silahların patladığı olayda, C.A. isimli şahıs ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.