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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Resulayn’da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun haberi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

İHA | 04.11.2019 - 17:58..
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Suriye’nin Resulayn kasabasında teröristlerce önceden döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun ailesine acı haber verildi.

Kadirli ilçesi Yeni Mahalle’de ikamet eden şehidin babası İrfan Topçu’nun evine gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı acı haberi aileye verdi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası İrfan Topçu’nun Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünün muhtarı olduğu belirtildi.
Şehidin evli olduğu, 4 ve 6 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü -1

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü -2

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü -3

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü -4

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü -5

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