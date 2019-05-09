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Gametofobi nedir

Gametofobi, kadının ya da erkeğin evlenme korkusuna verilen addır.

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Günümüzde evliliklerin ömrü yapılan araştırmlara göre kısalıyor. Buna karşılık boşanma oranlarında artma görülürken, evlenen kişilerin sayısında ise ciddi bir azalma oluyor.

EVLENME FOBİSİ

Gametofobi, bekar kişiler çevrelerinde gördükleri mutsuz çiftleri gözönünde bulundurarak evlenmekten korkuyorlar. Evlilik onlar için aşılması zor bir sorun haline geliyor. Boşanma oranlarındaki fazlalık, bekarları evlilikten soğutuyor.

Gametofobi nedir

PSİKOLOJİK DESTEK ŞART

Evlilik uzmanlarının ve psikologların şiddetle ravsiye ettiği ise, bu kişilerin psikolojik destek almaları. Bunun için belli seanslar düzeyinde destek alan birey, bu korkusundan gittikçe uzaklaşıyor.

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